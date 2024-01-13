Пашинян: заявления Баку являются серьезным ударом по мирному процессу

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает последние заявления азербайджанской стороны серьезным ударом по мирному процессу. По его словам, Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности государств на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой образовались независимые страны бывшего СССР, передает ТАСС.

Последние заявления из Азербайджана я оцениваю как серьезный удар по мирному процессу. Процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации, — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что в Ереване оценивают заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева как территориальные претензии к Армении. Пашинян заявил, что Баку пытается сгенерировать свои требования по территориям, что «абсолютно неприемлемо». Он также выразил мнение, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят заключения договора о мире между Арменией и Азербайджаном.

И в Армении, и в Азербайджане, а также вне пределов наших стран есть и будут силы, которые на заинтересованы в мире, но здесь очень важна позиция лидеров стран, — заявил премьер-министр.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не намерен зеркально отводить войска от условной границы с Арменией. Глава республики сообщил, что армия не сдвинется с позиций, которые были заняты в мае 2021 года и сентябре 2022-го, поскольку граница между странами еще не определена.