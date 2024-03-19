Пашинян определил этап делимитации для Армении и Азербайджана Пашинян: процесс делимитации для Еревана и Баку входит в практический этап

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Никол Пашинян

Между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы, сообщил в эфире Общественного телевидения Армении премьер-министр республики Никол Пашинян. Во время встречи с жителями приграничного села Воскепар он объяснил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении.

Нaшa политика состоит в том, чтобы не допустить войны. Это тaкже послужило причиной, чтобы мы определили, где проходит грaницa Aрмении нa этом участке. И это мы делаем не только для Aрмении, но и конкретно для деревень Воскепaр и Кирaнц, чтобы обеспечить безопaсность этих деревень, — сказал Пашинян.

По данным армянского премьера, Баку назвал четыре проблемных села, Ереван — 31 населенный пункт.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге подчеркнул, что Ереван делает все для скорейшего урегулирования отношений с Баку. Ключевым документом в процессе делимитации является Алма-Атинская декларация 1991 года, добавил глава ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Баку находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией. По его словам, уже состоялись семь встреч.