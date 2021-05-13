Пашинян не обращался к Путину за помощью из-за ситуации в Сюникской области

https://static.news.ru/photo/9b07ed86-b49c-11eb-96c3-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян, Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему помощи со стороны Москвы в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении. Политики провели телефонный разговор в пятницу, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным, — заявил представитель Кремля.

По его словам, российский лидер отметил необходимость выполнений договорённостей России, Армении и Азербайджана, прежде всего положения о прекращении огня.

Ранее представители Азербайджана прокомментировали обострение ситуации на границе с Арменией. Выяснилось, что азербайджанские пограничники дислоцируются на приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов и действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.

13 мая главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе. Российский министр отметил, что подобные инциденты следует решать исключительно политико-дипломатическими методами.