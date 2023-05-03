Пашинян назвал условия мира между Ереваном и Баку Пашинян: чтобы Баку и Ереван установили мир, нужно найти баланс между требованиями

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Никол Пашинян

Для установления мира между Баку и Ереваном стороны должны проявить политическую волю и найти баланс между своими требованиями, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения обладает необходимой политической волей. При этом он подчеркнул, что параметры достижения мирных договоренностей могут не устроить армянский народ, нужно создать максимально приемлемые для всех условия, передает «Новости Армения».

Есть два компонента: политическая воля к достижению мира и детали параметров его достижения. Очевидно, что у нас есть политическая воля. Проблема в том, насколько нам удастся в результате переговорного процесса сформировать такие параметры мира, которые могут быть приемлемы для Армении и армянского народа. <...> Наша задача в том, чтобы по возможности уметь сбалансировать, сблизить и свести воедино реалистичность, приемлемость и эмоциональный фон, — сказал Пашинян.

По его словам, система, которая должна была обеспечивать мир и стабильность на границе двух стран, должным образом не работает. Армянский премьер подчеркнул, что обеспечить безопасность в стране поможет только всеобъемлющий мир.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что переговоры главы МИД Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном в Вашингтоне смогут принести значительный прогресс в отношениях двух стран. Он отметил, что Баку направил Еревану четыре варианта проекта мирного договора, ответ на которые получил лишь за неделю до встречи в США. При этом азербайджанский лидер отметил, что армянская сторона продолжает высказывать территориальные претензии.