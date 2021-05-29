Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении в сфере безопасности

https://static.news.ru/photo/f8305e5c-c064-11eb-bc78-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с активистами партии «Гражданский договор» заявил, что Москва является главным партнёром республики по вопросам безопасности, а ОДКБ — главной системой безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнёром является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО. ОДКБ является основной системой безопасности для нашей страны и должна оставаться таковой, — цитирует политика агентство.

Пашинян добавил, что Армения выступает за размещение российских сил на армяно-азербайджанской границе в случае одновременного отвода войск Ереваном и Баку. Политик также заявил, что Армения готова к отводу войск в любой момент.

27 мая Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. В Минобороны Армении утверждают, что военные попали в плен, когда проводили инженерные работы на приграничном участке Гегаркуникской области.