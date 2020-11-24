Пашинян назначил экс-министра образования своим главным советником

https://static.news.ru/photo/c011f812-2eee-11eb-b413-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении бывшего министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна своим главным советником. Экс-министр является членом правления партии Пашиняна «Гражданский договор».

Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра, — говорится в сообщении пресс- службы главы кабмина.

Президент Армении подписал указ об освобождении Арутюняна от должности министра образования, науки, культуры и спорта 13 ноября.

Как писал NEWS.ru, накануне министр экономики Армении Тигран Хачатрян подал в отставку. Кадровые изменения в правительстве Армении продолжаются. До Хачатряна ушли со своих постов глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр обороны Давид Тоноян.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.