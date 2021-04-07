Пашинян хочет обсудить с Путиным строительство АЭС в Армении

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Глава правительства Армении Никол Пашинян намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможность строительства в республике новой АЭС.

Я надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении, — цитирует телеканал «Россия 24» его заявление в ходе встречи с Путиным.

Пашинян также отметил, что в Ереване придают важное значение экономическому сотрудничеству с Россией.

На территории Армении есть только одна АЭС, которая находится неподалёку от города Мецамор. Она начала работу в 1979 году, а после землетрясения в Спитаке в 1989-м была остановлена и законсервирована на несколько лет. Её эксплуатация была возобновлена в 1995 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал самым актуальным вопросом во взаимодействии РФ и Армении нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян, в свою очередь, отметил личный вклад российского лидера в стабилизацию обстановки в регионе.