Пашинян: Армения готова признать Карабах частью Азербайджана

Фото: primeminister.am

Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, взамен Баку должен предоставить гарантии безопасности армянам, проживающим на территории региона. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале портала Armenia Today.

Да, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 кв. км, которая включает в себя Карабах. Но при этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку, — сказал Пашинян.

По его словам, нынешняя позиция Еревана по Карабаху соответствует предвыборным обещаниям о мирной повестке. Армянский премьер отметил, что не предавал огласке весь переговорный пакет с Азербайджаном во избежание международного скандала. Он подчеркнул, что Армения готова отказаться от «цели по самоопределению Карабаха».

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван и Баку договорились о нормализации отношений на основе Алма-Атинской декларации. Он подчеркнул, что страны признали территориальную целостность друг друга. Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, а Азербайджан — территорию Армении в 29 800 квадратных километров, сообщил Пашинян.