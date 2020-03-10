https://static.news.ru/photo/e6091630-62ad-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Парламент Азербайджана Фото: Егор Алеев/ТАСС

Председателем милли меджлиса (парламента) Азербайджана, впервые со дня провозглашения независимости республики в 1991 году, стала женщина. Этот пост заняла Сахиба Али гызы Гафарова.

Её кандидатуру выдвинула правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), на долю которой приходится большинство мандатов в законодательном органе республики. В поддержку Гафаровой проголосовали 116 парламентариев, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена награды Ватикана. Ей вручили Орден Пия IX, который присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом.