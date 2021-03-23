Парламент Армении отменил в стране военное положение

https://static.news.ru/photo/e4203236-8c6e-11eb-a939-96000091f725_660.jpg Фото: Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Парламент Армении на заседании 24 марта отменил военное положение, введённое в сентябре 2020 года из-за эскалации конфликта в Карабахе. С соответствующей инициативой выступили оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения». За проект проголосовали 118 депутатов, против — один, ещё один воздержался.

Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных выборов. Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент дважды не изберёт премьер-министра после отставки действующего главы правительства, сообщает РИА Новости.

Оппозиция внесла проект об отмене военного положения на рассмотрение пленарного заседания, несмотря на то что 15 марта его отклонила профильная комиссия по вопросам обороны и безопасности. Тогда глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня, писал NEWS.ru.

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября 2020 года из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Даже после прекращения военных действий парламент отказался отменять его, поскольку это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера — во время военного положения это запрещено.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Поводом для протестов послужило подписание Пашиняном вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.