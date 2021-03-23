Парламент Армении отменил в стране военное положение

Парламент Армении на заседании 24 марта отменил военное положение, введённое в сентябре 2020 года из-за эскалации конфликта в Карабахе. С соответствующей инициативой выступили оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения». За проект проголосовали 118 депутатов, против — один, ещё один воздержался.
Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных выборов. Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент дважды не изберёт премьер-министра после отставки действующего главы правительства,
Оппозиция внесла проект об отмене военного положения на рассмотрение пленарного заседания, несмотря на то что 15 марта его отклонила профильная комиссия по вопросам обороны и безопасности. Тогда глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.
Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня, писал NEWS.ru.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября 2020 года из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Даже после прекращения военных действий парламент отказался отменять его, поскольку это позволило бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера — во время военного положения это запрещено.
Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.
Поводом для протестов послужило подписание Пашиняном вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.