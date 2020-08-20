Оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

https://static.news.ru/photo/34e6480e-e2ce-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Белорусская оппозиция заявила, что не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах. Их проведение в ближайшее время намерен организовать координационный совет (КС) оппозиции. Об этом сообщила член его президиума Мария Колесникова.

Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет, — сказала она «Интерфаксу».

Что касается сроков проведения новых выборов, Колесникова сообщила, что они будут организованы после 5 ноября, когда истекает срок полномочий действующего президента.

После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться, — подчеркнула она.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета оппозиции. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти».

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. После чего в стране начались масштабные акции протеста. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что КС готов к контактам с Россией, писал NEWS.ru.