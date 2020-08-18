Оппозиционный совет Белоруссии видит РФ в роли посредника на переговорах

https://static.news.ru/photo/f9422b64-e17f-11ea-8c9c-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News/wikipedia.com

Россия и Евросоюз должны стать посредниками в переговорах между протестующими и официальными властями Белоруссии. Такое мнение высказал член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

Здесь необходима роль наших соседей — России и Европейского союза. Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определённой степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнёры, — цитирует РИА Новости слова Латушко.

По его словам, ЕС и РФ заинтересованы в этом вопросе. Он считает, что именно с помощью внешнего посредничества можно решить возникшую проблему.

Если бы власть согласилась, что нет необходимости во внешнем посредничестве, то, безусловно, можно разрешить сложившуюся ситуацию внутри страны, — отметил член совета.

Он подчеркнул, что изложением переговорных позиций власти можно считать заявления Лукашенко о необходимости принятия новой Конституции. В этой ситуации необходимы посредники, передаёт ТАСС.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Как писал NEWS.ru, российские сенаторы объяснили, почему лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не президенту этой страны Александру Лукашенко. По их мнению, это связано с авторитетом российского лидера, а также с тем, что Москва и Минск состоят в союзнических отношениях.