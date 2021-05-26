ОДКБ приняла к сведению заявления Пашиняна

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Высказывания и. о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно действий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по решению приграничной проблемы с Азербайджаном приняты к сведению. Работа по проведению консультаций продолжается. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается, — рассказал пресс-секретарь ОДКБ.

По его словам, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков ранее заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана требует принятия срочных мер политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке государственной границы.