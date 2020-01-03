https://static.news.ru/photo/0caff420-3054-11ea-84ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмен из Казахстана Жомарт Ертаев, которого обвиняют в хищении почти $380 млн, во время заседания суда на территории Алма-Аты полностью признал свою вину. Об этом стало известно в понедельник, 6 января, из сообщения местных СМИ.

Уголовное дело, по имеющейся у журналистов информации, состоит из 700 томов. В нём 46 эпизодов. Во время судебного заседания сторона обвинения зачитала только 280 страниц акта из 3,6 тысячи.

Отмечается, что подсудимыми по делу, кроме Ертаева, являются ещё 37 человек. Их подозревают в причастности к хищению указанной суммы.

Вину свою я признаю в полном объёме, — приводит слова бизнесмена агентство Tengrinews.kz.

Ертаев был задержан по делу о хищении в мае 2018 года. До этого предприниматель находился в международном розыске.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, который ранее признал себя виновным, теперь утверждает о своей непричастности к хищению денег «у самого себя». По словам экс-главы правления банка, обвинения в его адрес надуманные.