Недовольство Казахстана: Европарламенту пожелали большей «компетентности»

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками. В ней подчёркнута необходимость проведения международного расследования событий начала января в стране и предложено евроструктурам подумать о санкциях в отношении казахстанских чиновников за серьезные нарушения в области прав человека. МИД Казахстана предсказуемо осудил резолюцию, назвав её предвзятой. Внешнеполитическое ведомство возмутило «принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования». О том, как в Казахстане в целом отнеслись к резолюции Европарламента — в материале NEWS.ru.

Одним из главных обвинений внешнеполитического ведомства Казахстана в адрес Европарламента стало то, что его депутаты «не запрашивали у официальных лиц уточнений и разъяснений». Судя по заявлению МИД, евродепутаты были введены в заблуждение зарубежными СМИ, по-своему характеризующими «законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп».

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева в беседе с NEWS.ru отметила, что Европарламент использовал непроверенные сведения местных «оголтелых радикалов».

Выводы сделаны на основании однобокой информации, которая взята у тех, кто им пишет — оппозиционных НПО и других казахстанских «непримиримых». Пусть подождут, когда пройдёт расследование событий в Казахстане. Наш МИД заявил, что к нему будут привлечены международные эксперты. И вот после этого Европарламент мог бы принять взвешенную резолюцию. А сейчас, судя по их документу, не было на улицах наших городов ни террористов, ни мародёров, ни бандитов. Получается, что мирные протестующие напали на здание КНБ [Комитет национальной безопасности]? — удивлена общественный деятель.

Гавриил Григоров/ТАСС

По мнению Калеевой, депутаты Европарламента не отличаются компетентностью в вопросах Казахстана, у них проявилось желание сделать выводы впопыхах, по горячим следам, что принесёт вред.

Резолюция Европарламента, состоящая из 27 пунктов, содержит призывы прекратить политически мотивированные преследования граждан, освободить тех, кого задержали незаконно, положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане.

На эти призывы сторонники президента Токаева отвечают утверждением, что ему удалось в самом начале конфликта расставить акценты между мирными и бандитами. Следствие ищет и находит именно бандитов, которые попрятались, слившись с обычными людьми. Непричастных правоохранительные органы освобождали. Старший помощник генпрокурора РК Азамат Саргазин заявил журналистам 18 января, что суды рассмотрели 8354 дела, 3337 правонарушителей были лишь предупреждены без штрафов и арестов, освобождены 676 граждан, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд, остальные или задержаны, или получили штрафы.

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев напомнил Европарламенту, что вооруженные нападения на государственные учреждения произошли одновременно и скоординированно практически во всех охваченных протестами населённых пунктах. Мирные граждане так действовать не могли. Депутат заключил, что силовой захват власти ни одна демократическая страна приветствовать бы не стала, предприняла бы все меры для своей защиты. Сторонники такого мнения, с кем удалось поговорить, подчёркивают, что общество ждёт от власти справедливого наказания бандитов.

Правозащитный альянс в поддержку фундаментальных прав, созданный в Казахстане после массовых беспорядков, до сих пор получает сведения о незаконных задержаниях и пропавших людях, заявил в беседе с NEWS.ru один из организаторов Галым Агелеуов.

После получения информации, мы стараемся обеспечивать адвокатскую поддержку задержанным. Собираем информацию. Пытаемся составить списки всех, кто задержали в различных городах страны или пропал без вести. Уже около тысячи человек в этих списках. Можно регулярно с ними знакомиться на наших страницах в Facebook по хэштегу #qantar2022. Успокаиваться нельзя, мы много ещё не знаем о событиях января. Галым Агелеуов казахстанский политолог казахстанский политолог

Касым-Жомарт Токаев akorda.kz

Все, что касается январских событий в Казахстане говорится открыто, ничего не скрывается, убеждён директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов. На своей странице в Facebook он удивился осуждению евродепутатами приказа президента Токаева стрелять на поражение без предупреждения.

До последнего практически не отдавался приказ на применение оружия, хотя его требовали многие граждане. И только потом, когда уже все стало в хаосе, насилии, беспределе, грабежах, мародерстве, бесчинствах, когда уже стали защищать жизнь граждан и свою жизнь с оружием и исполнять приказ сотрудники правоохранительных органов, — написал казахстанский эксперт.

Но этот президентский приказ, судя по высказываниям местных журналистов и правозащитников, в Казахстане вызвал неоднозначную реакцию. Президента упрекают в том, что силовики могли не различить на улицах городов мирных протестующих и боевиков.

Галым Агелеуов в беседе с NEWS.ru отметил актуальность формулировки в документе Европарламента о том, что подобный приказ — это «нарушение международных правовых обязательств Казахстана уважать и защищать право на жизнь».

Президент не имел права отдавать приказ стрелять по своим гражданам. Поэтому Европарламент требует провести международное расследование. В Казахстан должна приехать международная комиссия сейчас, а не потом, когда наши депутаты проведут своё расследование, сделают выводы — спустя полгода, а то и позже, — заключил правозащитник.

На его взгляд, резолюцию Европарламента составляли хорошо осведомлённые во внутриполитических проблемах Казахстана политики, которые смогли обратить внимание на ключевые недуги государства. Например, уточнил правозащитник, евродепутаты грамотно подчеркнули недостатки закона о мирных собраниях: фактически он приобрёл разрешительный, а не уведомительный характер. Как следствие, органы местной власти почти во всех случаях запрещают проведение митингов и даже пикетов — вместо того, чтобы выслушать людей и оперативно отреагировать на их требования. Беспорядки, которые произошли в Казахстане с 4 по 6 января, по мнению правозащитника Агелеуова, как раз и стали следствием неисполнения закона о мирных собраниях. Закрытость власти, нежелание вести диалог с участниками мирных акций протеста, вылились в большой неконтролируемый хаос с жертвами и разрушениями.

В отличие от парламента Казахстана, Европарламент оперативно предложил мировому сообществу анализ трагических событий января, как бы к нему не относились. Если казахстанские депутаты на самом деле дожидаются окончания официального расследования, то их в этом вопросе опередят ещё многие другие представительные международные организации. Нур-Султану придётся только постфактум оправдываться и обижаться на «некомпетентные» международные структуры, вместо того, чтобы провести своё парламентское расследование и выйти с ним к мировому сообществу и своим гражданам, расставив все точки над i.