Новый премьер Киргизии не хочет пересмотра договора об авиабазе с РФ

https://static.news.ru/photo/eaf082be-0e33-11eb-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров высказался о судьбе российской военной авиабазы Кант. По его мнению, она должна остаться.

Как сообщает RNS, таким образом Жапаров ответил на вопрос, останется ли база на территории страны.

Как было раньше, так и оставим, — цитирует его издание.

Жапаров добавил, что Россия остаётся стратегическим партнёром Киргизии и власти продолжат развивать тесные отношения с Москвой.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов в Бишкеке начались акции протеста. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Охватившие страну беспорядки привели к смене а руководстве. В частности, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков собирается уйти в отставку. Его обязанности будет исполнять Жапаров.

Как писал NEWS.ru, Жапаров рассказал о будущих отношениях республики с Россией. По его словам, РФ является стратегическим партнёром страны.