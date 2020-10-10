Новый премьер Киргизии назвал Россию стратегическим партнёром

Вступивший в должность премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров рассказал о будущих отношениях республики с Россией. По его словам, РФ является стратегическим партнёром страны.
Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в Бишкеке,
Россия является нашим стратегическим партнёром и останется им, — подчеркнул он.
Накануне, как писал NEWS.ru, Жапаров заявил, что киргизский президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку.
Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.
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