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Не допустить раскола: как проходят акции протеста в Бишкеке

17:38, 06 октября 2020 10
Фото: EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке вспыхнули многочисленные протесты против результатов парламентских выборов в Киргизии. К вечеру они переросли в столкновения между милиционерами и демонстрантами после того, как последние пошли на штурм здания парламента.

Манифестанты начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ бойцы спецподразделений МВД применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Минздрав республики сообщил о десятках пострадавших. 

Несмотря на противодействие силовиков, демонстрантам удалось захватить мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и здание правительства республики. Протестующие добились освобождения из СИЗО ГКНБ экс-президента Алмазбека Атамбаева. Кроме того, из тюрьмы был выпущен бывший глава кабмина Сапар Исаков.

Комментируя акции протеста, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что все политические силы страны не допустят раскола в обществе.

Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

Мэрия города Бишкек/twitter.com

Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Urmat Nasykulov/twitter.com

Абылай Сарылаев/ТАСС

Don Corleone/twitter.com

EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС

Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

Elvira/twitter.com

Абылай Саралаев/ТАСС

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

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