Названы виновные в эскалации конфликта между Киргизией и Таджикистаном Политолог Кортунов назвал Афганистан и США виновниками обострения между Киргизией и Таджикистаном

Фото: shutterstock.com

Пограничные и этнические проблемы между Киргизией и Таджикистаном носят долгосрочный характер, а сейчас ситуация осложняется фактором Афганистана, у которого тоже имеются конфликты с Душанбе, заявил NEWS.ru генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, внимание Москвы отвлечено на спецоперацию на Украине, это является существенным фактором активизации конфликтов, которые ранее носили латентный характер. Кортунов считает, что помимо Афганистана в эскалации обстановки заинтересованы политические экстремисты обоих стран, США, члены НАТО и Евросоюза.

Обострение выгодно политическим экстремистам в обеих странах, потому что подрыв стабильности создает дополнительные возможности для радикалов. Есть и международные силы, в частности «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на территории Афганистана есть группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), у них может возникнуть интерес дестабилизировать ситуацию. США, НАТО и Евросоюз заинтересованы в том, чтобы ослабить российское влияние в Центральной Азии. Интересантов довольно много, но это игра с огнем, — считает Кортунов.

Политолог полагает, что Москва постарается заморозить данный конфликт, так как это не в интересах России и стран региона. Кортунов не исключил, что будут предприниматься усилия по линии ОДКБ.

Ранее Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле погранзастав. Согласно данным Минздрава Киргизии, в вооруженном конфликте пострадали 18 граждан республики. МИД страны направил Таджикистану ноту протеста. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах, нарушив все ранее достигнутые договоренности.