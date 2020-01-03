https://static.news.ru/photo/94445a52-2fdc-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

3544 человека с 26 ноября 2019 года обратились в медицинские учреждения Белоруссии с гололёдными и холодовыми травмами.

Об этом агентству БелТА рассказали в Минздраве страны. Только за сутки с 4 по 5 января в больницы и поликлиники поступили 56 человек, из которых шестеро — дети. 13 взрослых и один ребёнок госпитализированы. Ведомство отмечает, что только один из пострадавших поступил с холодовой травмой, остальные — с гололёдными.

Минздрав Белоруссии поделился несколькими простыми правилами, которые помогут избежать повреждений такого рода. Передвигаться на скользкой дороге следует медленно, короткими шагами. Желательно, чтобы подошва обуви была ребристой. Рекомендуется отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении не стоит выставлять в сторону руки или ноги, лучше сгруппироваться и падать на бок, избегая удара затылком.

NEWS.ru ранее приводил советы по аналогичному поводу от российских спасателей. Среди прочего, представители МЧС порекомендовали наклеить лейкопластырь или изоленту на сухую подошву обуви.