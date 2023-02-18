Названа численность миссии ЕС в Армении Глава ЕК Фон дер Ляйен: миссию ЕС из 100 человек направят в Армению на следующей неделе

Евросоюз направит в Армению миссию в составе 100 человек уже на следующей неделе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с армянским премьером Николом Пашиняном. Брюссель приветствует прогресс в области проведения демократических реформ и будет продолжать оказывать стране экономическую поддержку, заверила председатель ЕК. Решение о создании миссии было одобрено министрами иностранных дел стран ЕС в конце января, как ожидается, срок мандата составит два года. Целями являются стабилизация в приграничных районах с укреплением доверия и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном.

ЕС является надежным партнером Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности, — сказала глава ЕК.

ЕС является преданным партнером Еревана, добавила фон дер Ляйен.

Двухмесячный срок мандата первой миссии ЕС в Армении истек в декабре 2022 года. В ее состав вошли 40 инспекторов, а в новую миссию уже планировали включить до 200 человек. Как и прежде, европейцы будут без оружия, но в отличие от прошлой инспекции, которая проходила на армяно-азербайджанской границе, в этот раз патрулирование будет проходить по всей Армении.

Ранее Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном. Премьер Армении отметил, что мирный договор должен быть приемлем и для Азербайджана. Это должен быть документ, который можно подписать в любое время, подчеркнул Пашинян.