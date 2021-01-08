Назарбаев прокомментировал переименование городов и вузов в свою честь

https://static.news.ru/photo/a98562d4-5246-11eb-af3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с журналистами высказался по поводу переименования различных городов и объектов на территории страны в свою честь. В частности, в разговоре была упомянута история с городом Астана. В 2019 году столица Казахстана стала называться Нур-Султан.

По словам Назарбаева, на посту президента он постоянно запрещал реализовывать подобные инициативы. Однако предложения приходили в каждый день рождения. Политик подчеркнул, что считает неприемлемым, например, идею о переименовании в его честь школы, названной именем поэта Абая. Исключением стал вуз, который первый президент страны сам и основал.

По поводу переименования столицы Назарбаев подчеркнул, что ему это не нужно.

Памятники, установленные при жизни, указывают на неуверенность в том, что память о человеке останется у последующих поколений. Поэтому я бы попросил, чтоб этим не увлекались, — сказал политик в эфире телеканала «Хабар».

Как ранее передавал NEWS.ru, Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам о лечении от наркотической зависимости внука Айсултана, скончавшегося в августе прошлого года в Великобритании.