Назарбаев впервые высказался о смерти внука Айсултана

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Бывший президент Казахстана Нурсултана Назарбаев рассказал журналистам о лечении от наркотической зависимости внука Айсултана, скончавшегося в августе прошлого года в Великобритании.

К сожалению, одного внука мы потеряли, который был очень похож на меня. Очень сильно сожалению об этом внуке, который так рано ушёл. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться, лечили мы его в Москве, лечили мы его и в Лондоне, он вроде выходил и снова возвращался к этому, — рассказал Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету», показанному по телеканалу «Хабар».

О смерти внука экс-президента Казахстана Айсултана стало известно в середине августа 2020 года. Предположительной причиной смерти изначально назывался сердечный приступ. В феврале прошлого года Айсултан в соцсетях рассказал, что попросил в Соединённом королевстве политическое убежище, так как опасается за свою безопасность в случае возвращения на родину. Он обвинял руководство Казахстана в коррупции и заявлял о давлении со стороны членов своей семьи.

В Казахстане заявляли, что резонансные высказывания Айсултана являются попытками дискредитировать бывшего президента страны, а также делаются под влиянием определённых людей, которые пользуются тем, что внук Назарбаева проходит лечение от наркозависимости.

Как сообщал NEWS.ru, владельцем дома главного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне оказалась дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным издания Times, семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.