«НАТО вам не поможет»: Вассерман посмеялся над провокациями Киева

https://static.news.ru/photo/fa5d584c-a0e8-11eb-b70f-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооружённые силы Украины проводят учения неподалёку от крымской границы, что является явной провокацией со стороны Киева, считает политолог Анатолий Вассерман. Он подчёркивает, что Украина следует сигналам от НАТО, но на самом деле Североатлантический альянс не окажет Киеву никакой помощи.

Эксперт заметил, что украинские войска отрабатывают противодействие российскому танковому подразделению и пехоте при попытке прорыва из Крыма. Вассерман критически оценил такие манёвры, обратив внимание, что при необходимости «уничтожить гнездо террора» Россия будет атаковать с северного направления.

Открытым текстом объясняю украинским недоумкам: Крым соединён с материком перешейком в несколько километров, да ещё со множеством мелких водоёмов, и атаковать там неудобно в обе стороны, — написал Вассерман в колонке на сайте телеканала РЕН ТВ.

Нынешние действия украинских властей политолог сравнил с размахиванием перочинным ножом перед лицом великана. Он отметил, что НАТО уже не первую неделю подталкивает Украину к провокациям, но помогать не собирается.

Специалист также оценил информационную кампанию против России. Так, по его словам, американская телекомпания CNN в очередном сюжете, посвящённом российской агрессии, показала танковый эшелон, идущий по станции. Но при этом и станция, и танки были украинскими, а состав двигался в сторону самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Вассерман припомнил события 2008 года, когда Штаты подобным образом оказывали информационную поддержку грузинским властям во главе с Михаилом Саакашвили. Тогда, напоминает эксперт, США также пытались представить Россию агрессором.

Помните эту череду фейковых репортажей, что не Грузия напала на миротворцев из РФ и Южной Осетии, а злой Мордор начал наступать на несчастного Мишико? Помните эти кадры с ночной съёмкой обстрела Цхинвала грузинскими «Градами» — её западные СМИ крутили круглосуточно с титром «атака русских на Гори», — пишет политолог.

Он обратил внимание, что тогда по телевидению показывали кадры, по которым было трудно оценить реальное положение вещей. Теперь же CNN «не заморачивается». По его мнению, никто не будет разбираться, был показан русский эшелон или украинский. Вассерман задаётся вопросом, действительно ли западные союзники Киева считают, что их зрители так же легковерны, как те, кто поверил, что «избиратели, умершие ещё в прошлом тысячелетии, проголосовали за Байдена».

Ранее генерал ВВС США Филип Бридлав заявил об опасности недооценки мощи армии РФ. Он считает, что если Россия задействует весь спектр своего вооружения против Украины, Киев окажется в крайне тяжёлом положении.