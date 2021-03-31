«Нам уже некомфортно»: Украина выпрашивает новый кредит у МВФ

https://static.news.ru/photo/8cd97108-5d73-11e9-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Bogu/ Xinhua/Global Look Press

Украина испытывает финансовый дискомфорт, не получив очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), об этом рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Уже в конце прошлого года в стране ощутили дефицит средств без помощи МВФ.

Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета на 2021 год и получить макрофин от ЕС, — сказал Марченко.

Он отметил, что киевским властям пришлось две недели вести переговоры с партнёрами из Фонда. В интервью изданию LIGA.net министр признался , что кроме МВФ больше никто Украине кредитов не даст: это «базовый сценарий» для развития экономики страны.

При этом новый бюджетный период 2022-2023 годов пока свести по требованиям Фонда не получается. МВФ хочет снизить дефицит до 3,5% ВВП (внутренний валовый продукт), а Украине едва хватает возможностей довести показатель до 5,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирный банк рассекретил данные о том, кто и сколько должен России. Денег стране должны 30 государств. Общий долг на конец 2019 года составлял 22,9 млрд долларов.