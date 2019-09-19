Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко станет телеведущей на телеканале ZIK.
Анонс программы «Комментатор» размещён на странице канала на YouTube. Надежда Савченко в ролике заявляет, что программа предназначена не для политиков, олигархов или журналистов, а для простых украинцев. Экс-депутат обещает рассказать о секретах Верховной рады, о том, как крадутся деньги граждан и как принимаются вредные для них законы.
Вам нужно знать — я говорю правду, — заключает анонс Савченко.
Ранее, как передавал News.ru, Савченко поразила пользователей социальных сетей нетипичным для неё внешним видом. Экс-депутат опубликовала фото в голубом платье с открытыми плечами.