https://static.news.ru/photo/09b1556c-dae0-11e9-a476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко станет телеведущей на телеканале ZIK.

Анонс программы «Комментатор» размещён на странице канала на YouTube. Надежда Савченко в ролике заявляет, что программа предназначена не для политиков, олигархов или журналистов, а для простых украинцев. Экс-депутат обещает рассказать о секретах Верховной рады, о том, как крадутся деньги граждан и как принимаются вредные для них законы.

Вам нужно знать — я говорю правду, — заключает анонс Савченко.

Ранее, как передавал News.ru, Савченко поразила пользователей социальных сетей нетипичным для неё внешним видом. Экс-депутат опубликовала фото в голубом платье с открытыми плечами.