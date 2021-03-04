Политолог рассказал о «найденных» на счетах Лукашенко €840 млн

https://static.news.ru/photo/ce7fcaa4-7d78-11eb-8762-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Около €840 млн лежит на счетах семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщил политолог Дмитрий Болкунец, в мае 2020-го в Сеть утекли скрины с выпиской со швейцарского банковского счёта Виктора Лукашенко — старшего сына белорусского лидера.

В мае прошлого года в Интернет попал скрин, который якобы указывал на то, что сын Лукашенко Виктор имел активы в Швейцарии на сумму 840 млн евро, — рассказал Болкунец телеканалу «Дождь».

После того как информация утекла в Интернет, Лукашенко якобы экстренно созвал членов Совета безопасности страны. Он потребовал отправить письмо в Швейцарию.

Позднее швейцарские банки якобы опровергли информацию о счёте Виктора Лукашенко. Однако, по словам политолога, деньги просто вывели пару лет назад в один из арабских банков, пишет URA.RU.

Также Болкунец рассказал, что долгие годы Минск был одним из лидеров по продаже вооружений, но деньги стекались в некий спецфонд, которым управлял лично президент. Лукашенко утверждал, что это не его личный счёт, но как эти деньги тратились и куда шли — никто не знал.

Ранее NEWS.ru писал, что приехавшая в финскую столицу белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигается по Хельсинки в кортеже из трёх машин бизнес-класса и в сопровождении охраны.