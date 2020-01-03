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Бизнесмен из Казахстана Жомарт Ертаев, которого обвиняют в хищении почти $380 млн, во время заседания суда на территории Алма-Аты полностью признал свою вину. Об этом стало известно в понедельник, 6 января, из сообщения местных СМИ.

Уголовное дело, по имеющейся у журналистов информации, состоит из 700 томов. В нём 46 эпизодов. Во время судебного заседания сторона обвинения зачитала только 280 страниц акта из 3,6 тысячи. Отмечается,...