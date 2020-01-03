Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) одержала победу на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Ей досталось 53 места из 150.
Представители Демократической «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократической «Адолат» («Справедливость»), Народно-демократической и Экологической партий получили соответственно 36, 24, 22 и 15 мандатов, сообщает ЦИК страны.
УзЛиДеП выступает за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Выборы в нижнюю палату узбекского парламента прошли 23 декабря. На участки пришли около 8 млн жителей республики. ЦИК сообщил, что зафиксированы несколько попыток пропаганды и фактов голосования одного человека сразу за нескольких соотечественников. Однако грубых нарушений не было выявлено, писал NEWS.ru.
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