На мисс Молдавии напали с криками «вонючая русская»

В центре Кишинёва произошёл конфликт с участием мисс Молдавии — 2008 Яной Варнаковой. Девушка стояла в очереди к банкомату, когда женщина спереди начала её оскорблять из-за того, что она русская. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «Расстрельный».

На видеозаписи женщина накинулась на Варнакову с криками «вонючая русская» и «стерва», она также обвинила мисс Молдавии в том, что «ей подобные оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года».

Позже стало известно, что поводом для конфликта стал тот факт, что женщине показалось, что Варнакова пыталась подсмотреть её ПИН-код от банковской карточки.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что проблему урегулирования конфликта в Приднестровье необходимо обсудить с руководством РФ сразу после формирования правительства Молдавии. По словам Санду, в числе прочего с Москвой нужно обсудить вопрос присутствия российских войск.