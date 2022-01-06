Роскосмос сообщил об усилении охраны на космодроме Байконур

Охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов усилена на Байконуре в Казахстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос). Охрана на космодроме усилена из-за массовых беспорядков в стране.

Руководители структурных подразделений космического центра «Южный» (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе «Байконур» усилена охрана аэропорта «Крайний», стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что охрана ключевых объектов космодрома Байконур усилена в связи с протестами в Казахстане. По его словам, созданный при администрации Байконура оперативный штаб полностью контролирует обстановку в городе.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Ситуация потребовала введения режима ЧС на территории всего государства. Помощь в поддержании безопасности оказывают миротворческие силы стран ОДКБ.