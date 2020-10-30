«Мы в плен никого не берём»: Лукашенко предостерёг участников протестов

https://static.news.ru/photo/94c626d8-1a9e-11eb-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко жёстко предупредил участников акций протеста об ответственности в случае дестабилизации обстановки в стране.

Мы терпели. Я сразу обозначил: есть «красные линии». И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил, — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что некоторые протестующие выходят на железную дорогу, вешают фашистские знамёна на линии электропередачи, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и разрушить инфраструктуру государства.

[Эти люди] должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём, — сообщил Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

Как передаёт Sputnik Беларусь, глава государства подчеркнул, что «отступать некуда» и власть не собирается этого делать. Политик отметил, что если протестующие прикоснутся к военнослужащему, то должны уйти «оттуда как минимум без рук».

Лукашенко вновь заявил, что участники и организаторы акций протеста действуют по методичкам цветных революций и прошли семь или восемь этапов, а следующие этапы характеризуются радикализацией обстановки. В ответ на это необходимо действовать, «чтобы комар носа не подточил».

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что акциями протеста в Белоруссии управляли с Украины. Заместитель министра внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов подчеркнул, что акции протеста в республике постепенно радикализируются. При этом на улицы выходит всё меньше людей, но в их числе появляются «воинствующие молодчики с арматурой и булыжниками».