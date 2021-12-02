«Мы родные братья»: Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково. Он признался, что в последнее время только убедился в этом. Лукашенко выразил уверенность, что Путин считает его больше чем другом.

Мы родные братья. А если уж серьёзно, вы знаете, общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир, — сказал Лукашенко.

По его мнению, у них с Путиным «могут быть отличающиеся друг от друга поступки», но глаза «видят этот мир одинаково». Лукашенко констатировал, что у него с Путиным очень добрые отношения.

Ранее Лукашенко прокомментировал идею возможного объединения России и Белоруссии. По словам главы республики, у такой интеграции нет пределов. Белорусский лидер высказался о возможности создания единой валюты и отметил, что пока оба государства к этому ещё не подошли. По мнению Лукашенко, вопрос о единой валюте не следует поднимать, к этому нужно прийти постепенно.