Президент Белоруссии высказался о возможной интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею возможного объединения России и Белоруссии. По словам главы республики, у такой интеграции нет пределов, пишет РИА Новости.

Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет, — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер высказался о возможности создания единой валюты. По его словам, пока оба государства к этому ещё не подошли. Вопрос о единой валюте не следует поднимать, к этому нужно прийти постепенно.

Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдём — будем решать, — пояснил Лукашенко.

Что касается ранее высказанных заявлений президента Белоруссии по признанию Крыма российским, то этому были свои причины. Украинские военнослужащие в Крыму сами предложили российским военным взять регион под контроль. Они опасались, что иначе полуостров захватят войска НАТО, которые уже «готовились разместить там казармы», пояснил Лукашенко.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах посетить Крым и признать его российским. Политик отметила, что США обеспокоены таким пожеланием белорусского лидера.