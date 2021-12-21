МВД Литвы заявило, что местные ОПГ учувствуют в переправке мигрантов в ЕС

Литовские правоохранительные органы заявили, что представители организованного криминала прибалтийской республики стали заниматься нелегальными перевозками мигрантов в страны ЕС. Об этом журналистам «Литовского курьера» сообщила вице-министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Недавно литовская полиция задержала преступников, которые хотели провести через границу восемь человек.

Впервые задержаны граждане Литвы, которые участвовали в переправке нелегальных мигрантов. Эти лица связаны с миром организованной преступности, — заявила Билотайте.

На данный момент генеральная прокуратура Литвы ведёт 32 досудебных расследования по делам о незаконной перевозке людей. Уже осудили 38 человек, а ещё 67 предъявлены обвинения.

19 декабря иракские мигранты рассказали, как они смогли проникнуть в Европу. По словам беженцев, в ноябре несколько десятков человек отправились из Минска на белорусско-польскую границу. Белорусские пограничники просто пропустили их на нейтральную полосу в лесу, где они прятались три дня, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны.

Затем мигранты почти неделю жили в лесу, большую часть из них поймали пограничники, только 10 человек сумели добраться до Польши. Оттуда их на машине доставили в Германию.

В настоящее время на границе Польши и прибалтийских государств с Белоруссией скопилось несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны ЕС.