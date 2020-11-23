МВД Белоруссии сообщило о водворении в изоляторы 345 участников протеста

https://static.news.ru/photo/3befe80c-2da7-11eb-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

В изоляторы Белоруссии были выдворены 345 участников прошедших в воскресенье протестных акций. Они останутся там до рассмотрения административных дел в суде.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек, — говорится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По словам представителя ведомства, наибольшее количество людей собрались на акции протеста в Минске.

22 ноября в городах Белоруссии вновь прошли митинги. Правозащитники заявили о задержании более 200 человек.

Как сообщал NEWS.ru, в столице Белоруссии в понедельник также начались задержания. В этот раз в городе на акцию протеста вышли пенсионеры, которые намеревались пройти маршем от Красного костёла по проспекту Независимости в сторону площади Победы.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.