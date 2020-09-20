МВД Белоруссии: силовики в Бресте стреляли в воздух для предупреждения

https://static.news.ru/photo/410a5f78-fb59-11ea-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские милиционеры приняли решение произвести выстрел в воздух в предупредительных целях. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Скорее всего. Мы не отрицаем. Вопрос — для чего был произвёден выстрел вверх, — цитирует Чемоданову ТАСС.

Как отметила пресс-секретарь, силовик мог выстрелить в воздух для того, чтобы сдержать толпу.

Поводом для комментария стало видео, которое распространил портал tut.by. На кадрах видно, как толпа протестующих и сотрудники милиции двигаются навстречу друг другу, а затем раздаётся хлопок, похожий на выстрел.

Однако до этого белорусские силовики начали использовать против брестских демонстрантов слезоточивый газ. Этот факт также подтвердила представитель МВД, пояснив, что это было необходимо для пресечения противоправных действий. Помимо этого, в Белоруссии снижена по требованию властей скорость мобильного Интернета, хотя люди утверждают, что он вообще не работает.

В воскресенье во многих городах Белоруссии люди вышли на акции протеста. Наиболее масштабные митинги проходят в Минске. При этом наблюдатели отмечают, что сегодняшняя акция протеста в Минске оказалась не такой многочисленной, как демонстрации, проходившие в предыдущие воскресные дни. По некоторым оценкам, на так называемый марш справедливости вышло менее 100 тысяч человек.

Планировалось, что они пройдут через президентский дворец к Верховному суду, чтобы оставить там портреты чиновников, которые, по их мнению, заслуживают трибунала. Однако за несколько часов до мероприятия центр города наводнили силовики. По улицам белорусской столицы начала ездить военная техника. Часть города перегородили колючей проволокой и металлическими ограждениями. Теперь оппозиционные Telegram-каналы призывают людей собраться возле стелы «Минск — город герой» и у станции метро «Немига».

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант Юрий Лоза прокомментировал клип на песню с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают», записанный с участием российских певцов.