МВД Белоруссии признало экстремистским ещё один Telegram-канал

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием Telegram-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы». Их деятельность на территории республики запрещена, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Кибер-Партизаны» и Telegram-чата «Кибер-сливы», экстремистским формированием и запрете его деятельности, — говорится в сообщении.

Таким образом, был пополнен перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, которых МВД считает причастными к экстремистской деятельности.

С Telegram-каналом «Кибер-партизан» связывали группу анонимных хакеров, якобы причастных к взлому баз данных государственных учреждений, в том числе, подразделений МВД.

Ранее суд Центрального района Минска признал экстремистским материалом Telegram-канал «Светлана Тихановская».

До этого появилось сообщение, что подписчики подобных каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования. И что им грозит до семи лет лишения свободы. Позже начальник главуправления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский разъяснил, что Telegram-канал может быть признан экстремистским формированием или экстремистским материалом. В первом случае к уголовной ответственности могут быть привлечены не только его создатели, но и подписчики. Это будет делаться точечно, с учётом роли каждого и на основании собранных доказательств. Если Telegram-канал признан экстремистским материалом, то подписка на него пока не наказуема. Однако, он уточнил, что во избежание проблем от такого канала лучше отписаться.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным властей, в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Многие жители страны уверены, что результаты были сфальсифицированы и на выборах победила Светлана Тихановская.