Мозырский НПЗ в Белорусии возобновил приём нефти по «Дружбе»

https://static.news.ru/photo/8c016f4a-80dc-11eb-a4b3-96000091f725_660.jpg Фото: mnpz.by

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии в соответствии с планом возобновил приём нефти по трубопроводу «Дружба».

Приостановка была связана с тем, что с начала марта НПЗ принимал партию азербайджанской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Дёмина.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года власти Белоруссии подняли вопрос о повышении тарифов на транзит нефти РФ по своей территории. Минск обосновал это тем, что страна недополучила доходы из-за снижения объёмов прокачки, а также столкнулась с затратами на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба». «Транснефть», в свою очередь, сообщала, что объём прокачки нефти по территории Белоруссии в 2020 году сократился на 9% из-за общего снижения уровня добычи нефти в РФ на фоне сделки ОПЕК+.

В декабре 2020 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что власти республики договорились с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год. По его словам, каждые переговоры всегда сопровождает определённый торг относительно условий и белорусской стороне удалось прийти к соглашению на выгодных для себя условиях.