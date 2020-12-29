Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год

Белорусские власти договорились с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
По его словам, каждые переговоры всегда сопровождает определённый торг относительно условий.
Но в принципе всё закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях, — цитирует Головченко БелТА.
Как писал NEWS.ru, ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил условия поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года с чрезвычайным и полномочным послом республики Владимиром Семашко, а также с главой Министерства энергетики страны Виктором Каранкевичем, заявили представители сырьевого гиганта.
РФ и Белоруссия в данный момент активно обмениваются мнениями по поводу объёмов поставок углеводородов и их стоимости. Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в конце ноября заявлял, что цена на российский газ, получаемый Минском, в 2021-м не должна превышать текущую — $127 за тысячу кубометров.