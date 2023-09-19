МО Азербайджана заявило о создании коридоров для эвакуации жителей Карабаха

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения Карабаха на Лачинской дороге. По словам представителей ведомства, размещенным на сайте Минобороны, местному населению разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупреждают с помощью листовок и громкоговорителей.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приёмные пункты, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армия Азербайджана обеспечит защиту и охрану административных, социальных, образовательных, медицинских и других объектов в соответствии с законами республики и нормами международного гуманитарного права. Женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам будет оказана вся необходимая помощь, их обеспечат едой и питьевой водой.

Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. О них также было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Позднее в ведомстве также заявили, что армия Армении обстреляла позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок. Подразделения, дислоцированные в направлении Агдамского района, принимают ответные меры.