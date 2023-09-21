МО Азербайджана опровергло информацию о наступлении войск на Ханкенди

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о наступлении азербайджанской армии в направлении города Ханкенди, сообщает военное ведомство страны. В МО страны утверждают, что такая информация распространяется с армянских аккаунтов в соцсетях и не соответствует действительности.

Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В Минобороны подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило, что информация об обстреле азербайджанскими военными автомобилей скорой помощи в Карабахе, распространяемая в армянском сегменте социальных сетей, является ложной. Там подчеркнули, что подобные сообщения появляются с целью формирования неправильного мнения в международном сообществе.