Митинг сторонников Лукашенко начался в центре Минска

https://static.news.ru/photo/a5b0e730-dfac-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко началась на площади Независимости в столице республики.

Это первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. В общественной организации «Белая Русь» отметили, что на площади собрались те, кто дорожит родиной и против её раскола на два враждующих лагеря.

Место проведения митинга оцеплено усиленными нарядами сотрудников МВД, сообщает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.