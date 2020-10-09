Мишустин: Россия готова содействовать установлению мира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d78a421c-0a16-11eb-b25b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова оказать содействие в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета Евразийского экономического сотрудничества, которое проходит в Ереване.

Председатель правительства России отметил, что боевые действия в Карабахе надо немедленно прекратить, и выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе боестолкновений, передаёт ТАСС.

Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте. Важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта, - подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов к возобновлению процесса мирного урегулирования конфликта, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.