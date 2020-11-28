Миротворцы РФ развернули в Карабахе полевой госпиталь

https://static.news.ru/photo/2d2e6c2a-32cb-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

На территории аэропорта в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе развёрнуты модули военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) будут осуществлять медицинское наблюдение российского миротворческого контингента, а также оказывать необходимую медпомощь населению Карабаха. Отмечается, что медицинский отряд готов разместить на своих фондах до 40 человек.

Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В составе подразделения в регион прибыло более 60 медиков. В их числе — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках деятельности по обеспечению миротворцев в Нагорном Карабахе Россия направила в регион по железной дороге состав с техникой и оборудованием. Поставка осуществляется в соответствии с протоколом, подписанным между Россией и Азербайджаном.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.