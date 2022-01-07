Миротворцы РФ начали тренировки на случай внештатных ситуаций в Казахстане

Российские миротворцы из состава контингента ОДКБ приступили к тренировкам на аэродроме Алма-Аты в Казахстане. В ходе учений отрабатываются действия по предотвращению внештатных ситуаций. Подразделения ВДВ также совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где взяли под охрану жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.

На аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций, — говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры тренировок российских миротворцев, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что власти республики передали миротворцам из стран ОДКБ под охрану ряд стратегических объектов. Полиция и военные принимают меры по восстановлению порядка в стране. Силовики устанавливают местонахождение террористов и задерживают их, собирают доказательную базу преступлений.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы приступили к охране аэродромов и ключевых объектов социальной инфраструктуры.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжается переброска в Казахстан подразделений Ивановского соединения ВДВ и 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева.