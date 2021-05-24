Минский аэропорт получил сообщение о готовящемся теракте

https://static.news.ru/photo/94918b8c-bc90-11eb-83da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта в столице Белоруссии получили сообщение по электронной почте, в котором содержатся сведения о готовящемся теракте в отношении рейса LH1487 немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пишет ТАСС.

На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в минском аэропорту высадили пассажиров ещё одного рейса. На этот раз борт принадлежит авиакомпании Lufthansa. Пассажиров вывели из самолёта. Сотрудники аэропорта устроили повторный осмотр личных вещей.

Посадка на рейс до сих пор не возобновилась. Вылет был запланирован на 14:20.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пасcажирский самолёт авиакомпании Ryаnair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился оcнователь Telegram-канала NEXTA, признанного в Белорусcии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минcка. К вечеру cамолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что произошедшую ситуацию с самолётом Ryanair в Минске следует оценивать на трезвую голову, проанализировав всю имеющуюся информацию.