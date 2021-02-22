Минские силовики задержали людей за попытку проехать на машинах

https://static.news.ru/photo/e8a49bfc-752c-11eb-8120-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники ОМОНа Минска задержали четверых человек, которые, по их данным, планировали проехать на машинах по городу с протестной символикой, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Днём 21 февраля в столичную милицию поступило сообщение: около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой (цвета исторического белорусского бело-красно-белого флага. — NEWS.ru). На место выбыл ОМОН, — отметила она.

По её словам, активисты оказали сопротивление при задержании и попытались скрыться в лесу. В результате силовики доставили двух мужчин и двух женщин в РУВД для разбирательства. Они рассказали, что хотели проехать по городу с протестной символикой, а затем опубликовать видео в Telegram.

Всех задержанных обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновении требованию силовиков. Двоим мужчинам и девушке суд назначил административный арест, а одной девушке — штраф, говорится в Telegram-канале Чемодановой.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с зарубежными журналистами призналась, что белорусская оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.

Она также отметила, что процесс не останавливается и различные оппозиционные объединения пытаются связываться между собой. Политик также подчеркнула, что стратегия состоит в том, чтобы постоянно оказывать давление на режим и улучшить организацию самого процесса. По её словам, люди должны быть уверены в собственной безопасности. Только тогда они смогут вновь без страха бороться за свои права, писал NEWS.ru.