Тихановская: оппозиция «потеряла улицы»

https://static.news.ru/photo/8733dcb4-741b-11eb-8f43-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с зарубежными журналистами призналась, что белорусская оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.

Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли, — сказала оппозиционерша в беседе с Le Temps.

Она также отметила, что процесс не останавливается и различные оппозиционные объединения пытаются связываться между собой. Политик также подчеркнула, что стратегия состоит в том, чтобы постоянно оказывать давление на режим и улучшить организацию самого процесса. По её словам, люди должны быть уверены в собственной безопасности. Только тогда они смогут вновь без страха бороться за свои права.

Ранее NEWS.ru писал, что американский журнал Time опубликовал список лидеров будущего, который состоит из 100 фигурантов. В него вошли экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, исполнительный директор компании Robinhood Влад (Владимир) Тенев и другие.

Представление 38-летней Тихановской, которая стала единственной представительницей постсоветского пространства в этом списке, написал лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. Его включили в данный список в 2019 году.