Time включил Тихановскую и помощника Байдена в список лидеров будущего

https://static.news.ru/photo/95487f38-714d-11eb-8ca2-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американский журнал Time опубликовал список лидеров будущего, который состоит из 100 фигурантов. В него вошли экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, исполнительный директор компании Robinhood Влад (Владимир) Тенев и другие.

Представление 38-летней Тихановской, которая стала единственной представительницей постсоветского пространства в этом списке, написал лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. Его включили в данный список в 2019 году.

Джейку Салливану всего 44 года. Он работал в государственном аппарате во время президентства Барака Обамы.

33-летний Влад Тенев является бизнесменом болгаро-американского происхождения. Его приложение Robinhood, созданное для игры на бирже, стало главной платформой, с которой пользователи социальной сети Reddit атаковали Уолл-стрит. После этого было принято решение ограничить операции пользователей программы, что привело к снижению волатильности на бирже. Тенева за это серьёзно критиковали.

Список лидеров будущего включает политических и общественных деятелей, артистов, а также тех людей, которых составители списка считают «феноменом». Во всех категориях традиционно преобладают представители США.

Как писал NEWS.ru, Time присвоил титул «Человек года» демократу Джо Байдену и Камале Харрис — избранному президенту и вице-президенту США.