Минская группа ОБСЕ потребовала соблюдать прекращение огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c6d950de-3577-11eb-b28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан и Армения должны соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С заявлением выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Отмечается важность гарантий России по недопущению нарушения режима прекращения огня. Кроме того, Минская группа призывает Армению и Азербайджан к заключению долгосрочного и надёжного мирного договора.

Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать режим прекращения огня, чтобы заключить долгосрочное и надёжное мирное соглашение под эгидой сопредседателей. При таком условии страны-сопредседатели настоятельно просят принять своих представителей в регионе при первой же возможности и взять на себя обязательства провести переговоры по урегулированию всех нерешённых вопросов в соответствии с графиком, — сказано в заявлении.

Руководители Минской группы также напомнили Армении и Азербайджану о необходимости соблюдать требования международного гуманитарного права касательно обмена военнопленными и телами погибших. Подчёркивается важность обеспечения безопасного возвращения людей в населённые пункты на территории Карабаха. Помимо этого, речь идёт о важности сохранения исторического и религиозного наследия в регионе. От участников конфликта требуют, в числе прочего, вывести из региона иностранных наёмников.

Ранее NEWS.ru писал, что власти России ждут от государств ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совета министров иностранных дел стран — участниц организации.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.